رونالدو يقرع طبول النصر.. تفاعلات مليونية.. وتعليقات عن الشغف والهالة

حظِيت صورةٌ نشرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، عبر منصتي «إكس» و«إنستجرام»، عصر السبت، بإعجاباتٍ مليونية، ومئات الآلاف من أشكال التفاعل الأخرى، مع سيلٍ من التعليقات الحماسية، باللغتين العربية والإنجليزية، من معلّقين سعوديين وأجانب.

وقرع رونالدو الطبول بعد الفوز على ضمك 4ـ1، مساء الخميس، والتتويج بلقب دوري روشن السعودي.

وبعد أقل من 48 ساعة على الاحتفال، نشر صورةً له وهو يدق على إحدى الطبول داخل أحد مرميي ملعب «الأول بارك»، ومن خلفِه المشجعون المحتفلون، فيما يقف أمامه عشرات المصورين يصوّبون عدساتهم تجاهه.

وكتب النجم الكبير مع الصورة: «خلفيات مختلفة.. لكن الشغف مشترك».

وبعد مرور 24 ساعة على بثّه المنشور عبر حسابه في «إكس»، حظِيَت الصورة بأكثر من 680 ألف إعجاب، مع أكثر من 11 ألف تعليق، و65 ألف إعادة نشر. وعلى «إنستجرام»، تجاوز عدد الإعجاب 4.3 مليون، مع 100 ألف إعادة نشر، وأكثر من 40 ألف تعليق.

وفي الاقتباسات على «إكس»، كتب كثيرون تعليقات عبّرت عن إعجابهم بالصورة. وعلّق أحدهم باللغة الإنجليزية: «أريد جعل هذه الصورة خلفية شاشة». وكتب آخر: «إنها أجمل صورة في التاريخ». وقال ثالث: «لم يسبق لأحد في تاريخ الرياضة أن وصل إلى هذا المستوى من الهالة، ولن يصل إليه أحد أبدًا». وفي تعليقٍ آخر مشابه، علّق حسابٌ في الاقتباسات: «هذا المشهد أشبه بفيلم. من هذا الرجل؟ ما هذه الهالة؟ كريستيانو يا أخي، كلمة واحدة تكفي: أبدي». وكتب آخر: «أنا أبكي، يا لها من صورة». فيما رأى حسابٌ أن من التقط هذه الصورة يستحق مكافأة، وأضاف: «علِّقوها في متحف اللوفر».

وألهبت الصورة حماس الحسابات المعجبة برونالدو، التي تغرِّد عنه على الدوام. وكتب أحدها: «هو يعرف أنه نشر أكثر صورة أيقونية في تاريخ كرة القدم».

وفي التعليقات على المنشور، كتب أحدهم: «لاعب واحد فقط فاز باللقب في خمسة دوريات مختلفة، هو الأفضل في التاريخ لسبب».

وعبِّر معلّقٌ عن إعجابه بشغف رونالدو، وكتب: «هذا الشغف والطموح والإرث.. لا تزال تُلهم الملايين.. أطيب التمنيات لك في كأس العالم 2026».