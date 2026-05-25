وزير الرياضة ينقل تحيات ولي العهد للمنتخب قبل المونديال

نقل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تحيات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي غادرت الرياض متجهةً إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأعلنت وزارة الرياضة، في بيانٍ، أن الوزير، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التقى البعثة الإثنين، قُبيلَ مغادرتها العاصمة بعد الظهر، ونقل إليها تحيّات ولي العهد وأمنياته للمنتخب بالتوفيق في منافسات كأس العالم.

وأكد الفيصل، خلال اللقاء الذي حضره ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مشاركة المنتخب في هذا المحفل الكروي تعدّ امتدادًا لوجود الرياضة السعودية في مختلف المنافسات الكبرى، وحثّ اللاعبين على تقديم كل ما لديهم من إمكانات وروح عالية في الاستحقاق العالمي.

ومن صالة الطيران الخاص في مطار الملك خالد الدولي، غادرت البعثة صوب مدينة نيويورك الأمريكية.

وتضم المجموعة الثامنة من المونديال منتخبات السعودية وإسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

واستدعى المدرب اليوناني جورجيوس دونيس 30 لاعبًا لآخر مراحل برنامج إعداد المنتخب، التي تجرى في أمريكا. ويضمّ كل منتخب مشارِك 26 لاعبًا.