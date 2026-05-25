«فخر العرب».. البراهيم يكسب بالضربة القاضية

خطف المقاتل السعودي أحمد البراهيم الأنظار خلال أمسية «فخر العرب»، بعدما حقق فوزًا قويًا بالضربة القاضية الفنية على المصري إبراهيم محمود في نزال وزن الوسط، بعد أداء مميز أنهاه في الجولة الثالثة، ضمن الحدث الذي جرى في في دبي.

وجمعت البطولة نخبة من أبرز مقاتلي PFL MENA المنطقة وسط أجواء عكست النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

كما تألقت الإماراتية زمزم الحمادي بعدما حققت فوزها الأول في البطولة خلال ظهورها المرتقب داخل قفص دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بأداء قوي في افتتاح النزالات.

ونجحت الحمادي، البالغة من العمر 18 عامًا، في تحقيق فوز مستحق على المصرية عبير منصور ضمن نزالات وزن القشة الاستعراضية للهواة، بعد مواجهة قوية حسمتها بقرار الحكام بالإجماع، وسط تفاعل جماهيري في أول ظهور لها ضمن بطولة PFL MENA.

وفي افتتاح الأمسية، فرض الإماراتي بطي العامري سيطرته على نزاله أمام المصري حمادة عثمان ضمن نزال الريشة الاستعراضي للهواة، ليحقق الفوز بقرار الحكام بالإجماع، ويؤكد حضوره أحد المواهب الإماراتية الصاعدة في البطولة.

وفي النزال الرئيس، حقق التونسي مهدي سعدي فوزًا صعبًا على الإماراتي محمد يحيى بقرار منقسم للحكام، بعد مواجهة قوية امتدت لثلاث جولات ضمن منافسات وزن الريشة، فيما تمكن الجزائري إلياس جيرون من تحقيق فوز سريع على المغربي صلاح الدين هاملي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى ضمن ربع نهائي وزن الخفيف.

كما حجز البحريني حمزة كوهجي مقعده في نصف نهائي البطولة بعد فوزه على المغربي طه بن داود بقرار الحكام بالإجماع، بينما تأهل كل من المصري باسل شعلان، والمصري أحمد السيسي، والعراقي محمد فهمي إلى نصف نهائي وزن الخفيف بعد نتائج قوية خلال الأمسية.