شاكيرا تكشف عن رسالة أغنية مونديال 2026

كشفت النجمة الكولومبية شاكيرا عن تفاصيل الأغنية الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، التي تحمل عنوان «Dai Dzi»، بمشاركة الفنان النيجيري بيرنا بوي، في عمل وصفته بأنه يتجاوز حدود الاحتفال الكروي إلى رسالة إنسانية عالمية.

وأكدت شاكيرا أن كامل أرباح الأغنية من المنصات الرقمية والمبيعات سيتم التبرع بها لدعم مشاريع تعليم الأطفال حول العالم، بالتعاون مع منظمة Global Citizen والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، ضمن حملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم ودعم الأجيال الجديدة.

وجاء الإعلان خلال مقابلة صحافية أجرتها النجمة العالمية مع وسائل إعلام كولومبية، وعبّرت عن حماسها الكبير للمشروع، مؤكدة أن كرة القدم تمتلك قدرة استثنائية على توحيد الشعوب وصناعة التأثير الإنساني.

وقالت شاكيرا إن الهدف من الأغنية ليس فقط صناعة نشيد جماهيري للمونديال، بل استغلال الشعبية الضخمة للبطولة من أجل جمع التبرعات ومنح الأطفال المحتاجين فرصًا تعليمية أفضل.

ومن المنتظر أن يُقدَّم العرض الرسمي للأغنية خلال الحفل الختامي لكأس العالم 19 يوليو المقبل على ملعب «نيويورك نيوجيرسي»، وسط توقعات بأن يكون واحدًا من أكبر العروض الموسيقية في تاريخ البطولة.

كما وجّهت شاكيرا دعوة خاصة لأطفال مؤسسة «جيتو كيدز» من أجل لمشاركة في العرض، بعد انتشار مقاطع مصورة لهم وهم يرقصون على أنغام الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ويأتي المشروع الجديد استمرارًا للعلاقة التاريخية التي تربط شاكيرا ببطولات كأس العالم، بعدما أصبحت واحدة من أكثر الأصوات ارتباطًا بأغاني المونديال عبر الأعوام الماضية.