نابولي يودع كونتي بـ 4 كلمات

أكد نادي نابولي الإيطالي، الإثنين، رحيل أنطونيو كونتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، في بيان مقتضب من 4 كلمات فقط، ما يعكس الفجوة بين الطرفين في موسم مضطرب تنازل فيه عن لقب الدوري لصالح إنتر ميلان.

بعد أقل من 24 ساعة على إعلان كونتي مغادرته خلال مؤتمر صحافي الأحد شهد تبادلًا للاتهامات بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس.

وكتب النادي عبر صفحته على منصات التواصل الاجتماعي «شكرًا على كل شيء، يا مدربنا».

وأنهى نابولي موسمه بالفوز 1ـ0 على ملعبه أمام أودينيزي، ليضمن المركز الثاني.

وأعلن كونتي تنحيه في مؤتمر صحافي قبل أن يدخل في مشادة مع رئيس النادي، بعد أن ادعى دي لورينتيس أن نابولي كان يدافع عن لقب الدوري بنجاح لولا النقص الذي عانى منه الفريق بسبب مشكلات اللياقة البدنية طوال الموسم.

وعانى نابولي لفترة طويلة خلال النصف الثاني من الموسم، مع غياب لاعبين بارزين مثل سكوت مكتوميناي، وكيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو، والقائد جيوفاني دي لورينزو لفترات طويلة.

وقال دي لورينتيس :«لولا الإصابات، لكنا أبطالًا للمسابقة». وأثارت هذه التصريحات ردًا فوريًا من كونتي، الذي كان يجلس إلى جوار رئيس النادي، حيث طالب بإظهار مزيد من الاحترام لنجاحات الإنتر.

وقال كونتي«ربما لم يكن ذلك ليحدث. يجب الاعتراف بجدارة الإنتر». وأضاف «أنا آسف، لكنني لا أحب التشبث بهذه الأعذار. يجب أن نعترف بانتصارات الآخرين ونظهر الاحترام.. إذا أردنا الحصول على الاحترام، فعلينا أن نمنحه أولًا. الإنتر استحق الفوز بالدوري، بوجود إصابات أو دونها».