«رولان جاروس».. انتصار إيجا وإيلينا

بدأت البولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة باللقب أربع مرات، مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقوة بعد فوزها السهل على الأسترالية الشابة إيمرسون جونز 6ـ1 و6ـ2 الإثنين على ملاعب رولان جاروس.

ولم تجد البولندية المصنفة ثالثة عالميًا صعوبة تذكر في الخروج منتصرة من مباراتها الأولى في بطولة كبرى بقيادة الإسباني فرانسيسكو رويج، المدرب السابق للنجم الإسباني المعتزل رافايل نادال.

وتسعى إيجا إلى استعادة اللقب الذي أحرزته لثلاثة أعوام متتالية بين 2022 و2024 قبل أن تخرج من نصف نهائي النسخة الماضية على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا. وتلتقي في الدور المقبل التشيكية سارا بيليك.

وتعد إيجا من أبرز المرشحات للفوز باللقب بعدما شهدت تحسنًا في أدائها خلال الآونة الأخيرة، لاسيما في دورة روما الألف نقطة حيث وصلت إلى نصف النهائي في وقت سابق من الشهر الماضي.

كذلك، استهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة ثانية عالميًا مشوارها بنجاح متغلبة على الروسية فيرونيكا إريافيتس 6ـ2 و6ـ2.

وتواجه إيلينا في الدور المقبل الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا، في وقت تبحث فيه الكازاخستانية عن لقبها الكبير الثاني هذا الموسم بعد تتويجها في أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وفي النتائج الأخرى، فازت الإيطالية ياسمين باوليني «13» على الأوكرانية داريا ياستريمسكا 7ـ5 و6ـ3، فيما أقصت السويسرية سوزان بانديتشي نظيرتها الإسبانية كريستينا بوكسا «33» بفوزها عليها 6ـ4 و2ـ6 و6ـ4.

ولدى الرجال، تأهل الأسترالي أليكس دي مينور السابع بفوزه على البريطاني توبي صامويل 6ـ4 و6ـ4 و6ـ2، والإسباني الشاب رافايل خودار «29» بتخطيه الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش 6ـ1 و6ـ0 و6ـ4.