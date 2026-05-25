بعد الهبوط.. نونو يواجه الإقالة.. و3 في قائمة الترشيحات

تتجه إدارة نادي وست هام يونايتد لإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونتشيب».

انتهت مسيرة الفريق التي استمرت 14 عامًا في دوري الدرجة الأولى، الأحد، على الرغم من فوزه على ليدز يونايتد 3ـ0 في ملعب لندن بالجولة الأخير، إذ لم يكن كافيًا بعد انتصار توتنام على إيفرتون بهدف دون رد.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية عن أن إدارة النادي استدعت المدرب لإجراء محادثات، يتوقع أن تسفر عن قرار إقالة.

وتولى المدرب «52 عامًا» المهمة في نهاية سبتمبر، بعد إقالة جراهام بوتر بعد خمس مباريات من انطلاق الموسم، بعقد لمدة ثلاثة أعوام، لكنه يتضمن بندًا يسمح بفصله دون تعويض في حالة الهبوط.

ومع نونو فاز الفريق الملقب بـ «المطارق» تسع مرات، وتعادل في مثلهم، وخسر 15 من أصل 33 مباراة. وكان مجموع نقاطهم النهائي، البالغ 39، الأعلى الذي حققه فريق هبط إلى الدرجة الأدنى منذ عام 2011.

وكان نونو رفض الخوض في مستقبله بعد نهاية المباراة، وقال: «إذا سألتموني الآن عن الماضي والمستقبل، فهذا ليس اليوم المناسب. اليوم هو يوم لفهم لحظة الحزن التي نشعر بها نحن وجماهيرنا والنادي».

وأوضحت الصحيفة أن الإنجليزيين سكوت باركر وجاري أونيل، والكرواتي سلافن بيليتش، المرشحون المحتملون لخلافة نونو.

وأشارت إلى أن باركر، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في وست هام ثلاث مرات، ترك بيرنلي الشهر الماضي بعد هبوطه من الدوري الممتاز.

وسبق للمدرب، «45 عامًا»، أن قاد فولهام وبورنموث وبيرنلي للصعود للممتاز.

أما أونيل، وهو لاعب خط وسط سابق آخر في وست هام، فيتولى حاليًا تدريب ستراسبورج الفرنسي.

فيما ظل بيليتش دون نادٍ منذ مغادرته الفتح السعودي 2024. ومنذ إقالته من وست هام في 2017، قاد بيليتش الاتحاد السعودي، ووست بروميتش، وبكين جوان، وواتفورد.