توتنام يتعهد بإعادة البناء والاستثمار

أكدت الشركة المالكة لأغلبية أسهم نادي توتنام الإنجليزي التزامها التام واستعدادها لتقديم الاستثمار اللازم لإعادة بناء النادي، بعد تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم الذي نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، الأحد.

وبصعوبة بالغة أنقذ الإيطالي روبرتو دي زيربي، ثالث المدربين في الموسم، الفريق من الهبوط للمرة الأولى منذ 1977، بعدما قاده للفوز على إيفرتون بهدف نظيف لينهي الموسم في المركز الـ 17 بفارق نقطتين من وست هام، الذي ودّع المسابقة.

وبعد تنحي دانيال ليفي عن منصبه من رئاسة مجلس الإدارة، سبتمبر الماضي، واجهت شركة «إيه إن أي سي» المالكة لأغلبية الأسهم، التي تديرها عائلة لويس، انتقادات عديدة.

وفي رسالة إلى الجماهير، قال بيتر تشارينجتون، الرئيس غير التنفيذي للنادي: «في سبتمبر الماضي، أدركنا ضرورة إجراء تغيير جذري في توتنام».

وأضاف: «لم يتم اتخاذ هذا القرار من قبيل الصدفة، وجاء متأخرًا عما كان ينبغي، لكن ما تم تنفيذه حقيقي ويمثل انفصالًا تامًا عن النهج السابق».

وأوضح تشارينجتون: «في هذه العملية اكتشفنا بعض الحقائق غير المريحة، ولم يكن النجاح الكروي فقط هو سبب قراراتنا».

وقال: «إنهاء الموسم في المركز الـ 17 مرتين متتاليتين أمر غير مقبول، لن نبرر ذلك لأنه إخفاق كبير بالنظر للتوقعات».

وأضاف: «منذ سبتمبر الماضي أعادنا هيكلة القيادة في جميع المناحي بالنادي، حيث تم استحداث هيكل تنفيذي ورياضي جديد، معظم أعضاء هذا الهيكل يشغلون مناصبهم بالفعل، وسينضم آخرون في الأسابيع المقبلة».