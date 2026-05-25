3 أسابيع أوروبية تجهز الشبابيين

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم معسكرًا إعداديًا أوروبيًا لمدّة نحو ثلاثة أسابيع خلال يوليو المقبل، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويفاضل النادي العاصمي بين أكثر من وجهة في القارة العجوز لتحديد مكان المعسكر، الذي يؤهّل «الليوث» للموسم المقبل من دوري روشن السعودي.

وأشارت المصادر إلى تصدُّر النمسا وألمانيا الترشيحات، إذ تجري المفاضلة بينهما حاليًا، في ظلِّ وجود طلال آل الشيخ، المشرف العام على الفريق، في أوروبا، وبرفقته سند شراحيلي، مدير الفريق، ومحمد شطا، سكرتير النادي.

وبدأت جولة آل الشيخ الخارجية، الجمعة، وتشمل معاينة مستوى المرافق الرياضية، وملاعب التدريبات، والفنادق، وغير ذلك من متطلبات الإعداد.

وطبقًا للمصادر، يعلن النادي قريبًا عن الجدول الزمني لبرنامج إعداد الفريق، ويحدّد مطلع يوليو موعدًا لتجمّع اللاعبين في الرياض من أجل إجراء فحوص طبية وأداء تمارين خفيفة على مدى عدّة أيام. وبعد نحو أسبوع من بدء التجمّع، يغادر الفريق صوب وجهته الأوروبية، لقضاء فترة تحضيرية تستمر نحو ثلاثة أسابيع، على أن يعود إلى الرياض في بداية أغسطس المقبل.

واختتم «الليوث» موسم دوري روشن السعودي في المركز الـ 13، برصيد 35 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات و11 تعادلًا مقابل 15 خسارة. وخسِر الفريق نهائي دوري أبطال الخليج أمام الريان القطري، وودّع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية أمام الاتحاد.

ولعِب الشبابيون الموسم المنتهي أخيرًا تحت القيادة الفنية للإسباني إيمانول ألجواسيل، الذي أقيل لسوء النتائج، ثم الجزائري نور الدين ذكري.