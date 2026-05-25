تصنيف التنس.. سينر يستغل غياب ألكاراز وينفرد بالصدارة

استغل الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، غياب الإسباني كارلوس ألكاراز المُصاب، محكمًا قبضته على صدارة التصنيف العالمي لكرة المضرب، تزامنًا مع انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثانية البطولات الأربع الكبرى.

ويواصل ألكاراز خسارة المزيد من النقاط على خلفية عدم مشاركته في بطولة «رولان جاروس»، الفائز بلقبها العام الماضي، مانحًا الإيطالي فرصة ذهبية لتوسيع الفارق الذي لامس الثلاثة آلاف نقطة في الترتيب الصادر الإثنين «14.750 مقابل 11.960»، علمًا أن الإسباني انسحب أيضًا من بطولة «ويمبلدون» الإنجليزية.

ويعيش سينر أفضل أيامه بعد أن تُوّج بدورة روما آخر دورات الماسترز للألف نقطة الغائبة عن خزانته.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، على مركزيهما الثالث والرابع تواليًا، لكن بفارق كبير عن الثنائي المتصدر.

وبعد خروجهما من الدور الثاني لدورة هامبورج الألمانية الأسبوع الماضي، تقدم الأمريكي بن شيلتون إلى المركز الخامس، على حساب الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، ليعادل أفضل تصنيف في مسيرته.

وصعد الأسترالي أليكس دي مينور مركزين ليصبح سابعًا عالميًا، بعد بلوغه نصف نهائي هامبورج.

وحقق البيروفي إجناسيو بوس قفزة كبيرة في التصنيف بعد تتويجه في هامبورج باللقب الأول في دورات الـ «أيه تي بي»، إذ تقدم 26 مركزًا دفعة واحدة، ليصل إلى المرتبة 31 عالميًا، وهو أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 22 عامًا.

وتقدم الأمريكي ليرنر تيين، بعدما توّج في جنيف بأول ألقابه على الملاعب الترابية قبل انطلاق «رولان جاروس»، ليرتقي مركزين إلى المرتبة 18 عالميًا، وهو أيضًا أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 20 عامًا.

ولدى السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي، إذ لم تشهد المراكز الـ20 الأولى سوى تغيير واحد، بعدما استعادت الدنماركية كلارا تاوسون المركز العشرين، على الرغم من خروجها المبكر من الدور الأول لدورة ستراسبورج.

في المقابل، قفزت الأمريكية إيما نافارو 14 مركزًا دفعة واحدة، لتتقدم إلى المرتبة 25 عالميًا، بعد إحرازها لقب الدورة الفرنسية، بينما حافظت وصيفتها الكندية فيكتوريا مبوكو، على المركز التاسع عالميًا.