مشكلة التأشيرات تنقل المنتخب الإيراني إلى المكسيك

وافقت المكسيك على استضافة منتخب إيران الأول لكرة القدم، خلال مونديال 2026، بعدما أبدى الأخير رغبته في إجراء معسكره الأساسي في تيخوانا، بدلًا من توكسون في أمريكا، وذلك وفق ما أعلنته كلاوديا شينباوم، الرئيسة المكسيكية، الإثنين.

وقالت كلاوديا خلال مؤتمر صحافي :«أمريكا لا تريد أن يقيم المنتخب الإيراني على أراضيها، لذلك سألونا هل يمكنهم الإقامة في المكسيك؟ فأجبنا نعم، من دون مشكلة».

وكشفت مسؤولو المنتخب الإيراني الذي يخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، السبت، عن حصوله على موافقة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لإقامة المعسكر الأساسي على الأراضي المكسيكية، بهدف الالتفاف على مشكلات التأشيرات التي تواجههم.

وأوضحت كلاوديا أن السلطات المكسيكية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة مع «فيفا» على تفاصيل إقامة المنتخب الإيراني الذي أثيرت الشكوك لفترة حول مشاركته في البطولة.

من جهته، أشار مهدي تاج، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى أنهم اختاروا مدينة تيخوانا، القريبة جدًا من الحدود الأمريكية، ومدينة سان دييجو، لإجراء المعسكر الأساسي للمنتخب، مضيفًا :«بفضل هذا الإجراء، ستُحل مشكلة التأشيرات إلى حد كبير، الرحلة إلى مباراتينا في لوس أنجليس لا تستغرق سوى 55 دقيقة بالطائرة، وهو وقت قصير جدًا مقارنة بتوكسون في أريزونا، إنها ميزة كبيرة. نحن نواجه مشكلات في التأشيرات مع أمريكا، ولا سيما لناحية عدد التأشيرات المتاحة. هذا الأمر سيُحل قريبًا، لأن الفريق سيدخل إلى المكسيك».

ويستهل منتخب إيران مشواره في المجموعة السابعة 15 يونيو المقبل، في لوس أنجليس بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يواجه بلجيكا في 21 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات أمام مصر بعد 5 أيام في سياتل.