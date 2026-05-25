القادسية يبقي كينيونيس حتى 2029

أعلن نادي القادسية، الإثنين، رسميًا تجديد عقد المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي ينتهي 2029.

ويأتي استمرار المهاجم المكسيكي في الفريق الشرقي تأكيدًا لما نشرته «الرياضية» في السادس من مايو الجاري، حين نقلت عن مصادر خاصة أن إدارة القادسية مددت عقد كينيونيس الذي ينتهي في 30 يونيو 2028، موسمًا آخر.

وقال كينيونيس في مقطع فيديو بثه نادي القادسية عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الخُبر.. ما كل المدن تشبه بعضها، وبعض الأماكن تسكنك، وهنا وجدت شيئًا مختلفًا، وشغفًا لا يهدأ وجمهورًا يصنع المعنى، وأيامًا تكتب بشغف ولحظات تبقى للأبد، والقصة ما زالت في بدايتها». واختتم المهاجم المكسيكي: «معًا نكتب فصلًا لا يُنسى».

وانضم المهاجم المكسيكي إلى صفوف القادسية في صيف 2024 قادمًا من كلوب أمريكا المكسيكي بموجب عقد يمتد حتى 2028.

وفي موسمه الأول مع الفريق القدساوي، شارك كينيونيس في 33 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 25 هدفًا وصنع ثمانية، أما في الموسم المنتهي أخيرًا فقد خاض المهاجم المكسيكي 35 مواجهة بواقع 31 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وثلاث في كأس خادم الحرمين الشريفين، وواحدة في كأس السوبر السعودي، وسجل 37 هدفًا منها 33 هدفًا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الذي أنهاه فريقه في المركز الرابع.