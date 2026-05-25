الخليج يعسكر في هولندا

يستعد فريق الخليج الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد بمعسكر خارجي في هولندا، حسبما كشف عنه النادي الشرقي، الإثنين.

وينطلق المعسكر في الثامن من يوليو المقبل ويستمر حتى 28 منه، على أن يعاود الفريق تدريباته على ملعبه في الثاني من أغسطس المقبل. ويتمتع لاعبو الفريق الخلجاوي حاليًا بإجازة تمتد حتى 3 يوليو المقبل.

وأنهى الخليج موسمه في المركز 12 بدوري روشن السعودي بعدما حصد 37 نقطة من 10 انتصارات، وسبعة تعادلات، فيما خسر 17 مرة خلال 34 مباراة.