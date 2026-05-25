أمام الأخضر.. الإكوادور تستعين بستة من الدوريات الكبرى

تضم قائمة إكوادورية استدعيت لمواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ستة لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

واستدعى الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب المنتخب الإكوادوري، قائمة مؤلفة من 34 لاعبًا لملاقاة الأخضر، السبت المقبل، في مباراة تجريبية على هامش تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن الدوريات الخمس الكبرى، يظهر في القائمة مويزيس كايسيدو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وبيرفيس إستوبينيان، ظهير أيسر ميلان الإيطالي، ونيلسون أنجولو، جناح سندرلاند الإنجليزي، وجيريمي أريفالو، مهاجم شتوتجارت الألماني، ومالكوم داكوستا، لاعب وسط بورنموث الإنجليزي، وجون يبواه، مهاجم فينيتسيا الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي.

والدوريات الخمس الكبرى هي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي.

ويحترف سبعة لاعبين إضافيين من الأسماء المختارة في دوريات أوروبية أخرى أقل تصنيفًا، مثل اليوناني والبلجيكي.

ويفد 17 لاعبًا من دوريات أمريكا الجنوبية، بينهم سبعة يلعبون محليًا، ومثلهم يحترفون في البرازيل.

وفي أمريكا الشمالية، مسرح المونديال، يلعب أربعة مختارون، أحدهم القائد إينر فالنسيا، مهاجم باتشوكا المكسيكي.

ويتصدر فالنسيا القائمة في عدد المشاركات، بواقع 105 مباريات دولية، بينها ستة لقاءات ضمن بطولة كأس العالم، مقسّمة بالتساوي على نسختي 2014 و2022.

ويُعد فالنسيا واحدًا من سبعة لاعبين إكوادوريين في نادي فيفا المئوي، وبرفقته ستة معتزلين من بني جلدته.

وتجري مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الإكوادوري على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.