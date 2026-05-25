ماكفارلين معترفا: الانضباط سبب تراجع «البلوز»

اعترف كالوم ماكفارلين، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم المؤقت، بأن السجل الانضباطي السيئ لـ «البلوز» كان سببًا رئيسًا في فشله بالتأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية.

وقال المدرب في تصريحاتٍ صحافيةٍ: «بالتأكيد هي مسألةٌ مقلقةٌ، وبالتأكيد هي مشكلةٌ. أعتقد أننا بفارقٍ كبيرٍ الفريقُ الأكثر حصولًا على بطاقاتٍ حمراء في الدوري! أنا شبه متأكِّدٍ من أن أرسنال الذي فاز باللقب، على سبيل المثال، لم يحصل على بطاقةٍ حمراء واحدةٍ. كثرة البطاقات الحمراء لا تُساعد إطلاقًا. بالتأكيد هذا أمرٌ علينا النظر فيه وتحسينه في الموسم المقبل».

وأنهى تشيلسي الموسم المنتهي أخيرًا في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي، وقضت خسارته أمام سندرلاند 1ـ2، الأحد، على آماله الضئيلة في حجز مقعدٍ أوروبي الموسم المقبل.

وفي المباراة الأخيرة لماكفارلين خلال فترته الثانية بوصفه مدربًا مؤقتًا، أنهى تشيلسي اللقاء مرةً أخرى بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر خطأ على ويلسون إيزيدور في الدقيقة 61.

ويُعدُّ طرد فوفانا الثامن لـ «البلوز» في الدوري خلال الموسم.

وقبيل المرحلة الأخيرة من «البريميرليج»، كان تشيلسي يحتل المركز الثامن، وهو مركزٌ يؤهله إلى «كونفرنس ليج»، لكنَّه أنهى الموسم بفارق نقطةٍ واحدةٍ فقط عن التأهل القاري، ليُكمل موسمًا بائسًا، شمل الخسارة في نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر سيتي.

وتولى ماكفارلين المهمة للمرة الأولى بعد رحيل الإيطالي إنزو ماريسكا قبل أن يعود مدربا مؤقتًا في المباريات الست الأخيرة عقب إقالة ليام روسينيور.

ويتولى تشابي ألونسو، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، المسؤولية ابتداءً من 1 يوليو.

وأكد ماكفارلين أن المدرب الإسباني سيرث مجموعةً قادرةً على تحقيق أكثر بكثيرٍ مما قدَّمته في الموسم المنتهي أخيرًا، مضيفًا: «أعتقد أن هذه المجموعة أظهرت، عندما تكون في أفضل حالاتها وعندما نكون في الوضع المناسب، أننا قادرون على مقارعة أي فريقٍ في أوروبا. لقد أظهروا ذلك في الموسم المنتهي أخيرًا، لكنَّه لم يظهر بما يكفي على مدار العام، ولم يظهر بما يكفي في النصف الثاني من الموسم. لدينا لاعبون يتمتعون بجودةٍ حقيقيةٍ، ومدربٌ جديدٌ قادمٌ بسمعةٍ رائعةٍ في عالم اللعبة. لا تزال لدينا بعض اللمحات في الشهر الأخير عما يمكن أن تقدمه هذه المجموعة. التحدي هو فعل ذلك على أساسٍ أكثر استمرارية».