بـ 10.. السلفادور تسجل الخسارة الأكبر.. وسقوط تاريخي لأبطال العالم

شهدت منافسات كأس العالم خلال النسخ الـ22 الماضية العديد من الانتصارات التاريخية، التي ما زالت عالقة في أذهان محبي اللعبة، وأبرزها سقوط السلفادور بـ 10 أهداف، فيما كان لافتًا وجود البرازيل، البطلة خمس مرات، في القائمة السلبية، عندما استقبلت شباكها سباعية ألمانية على أرضها.

وتنطلق النسخة الـ 32 بأمريكا وكندا والمكسيك يوم 11 يونيو المقبل، وقد تشهد رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الانتصارات التاريخية، ولا سيما مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة للمرة الأولى إلى 48، ووجود عدد من المنتخبات التي تفتقد الخبرة، التي ربما ستكون ضحية لنتائج غير تقليدية.

وكانت أولى الانتصارات الساحقة في نسخة 1954 التي استضافتها سويسرا عندما دكت هنغاريا شباك كوريا الجنوبية بتسعة أهداف دون رد.

وتكررت النتيجة نفسها في مونديال ألمانيا 1974 عندما تغلبت يوغسلافيا «صربيا» على زائر «الكونغو الديمقراطية» ممثل القارة الإفريقية الوحيد.

وفي 1982 استقبلت شباك السلفادور 10 أهداف من هنغاريا واكتفت بتسجيل هدف وحيد. وعلى الرغم من النتيجة العريضة فشلت هنغاريا في العبور إلى الأدوار الإقصائية، بعد أن تصدرت بلجيكا المجموعة الثالثة وحلت الأرجنتين ثانية.

وحضرت نتيجة 8ـ0 للمرة الأولى في النسخة الثالثة من كأس العالم بفرنسا عام 1938، عندما كسبت السويد المنتخب الكوبي.



وتكررت النتيجة نفسها عندما فازت الأورجواي على بوليفيا عام 1950 في أول كأس عالم بعد الحرب العالمية الثانية. ولعبت أوروجواي مباراة واحدة في مرحلة المجموعات، بعد انسحاب فرنسا من البطولة.

وللمرة الثالثة سجل المنتخب الألماني الفوز بثمانية أهداف دون رد على نظيره السعودي في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002.

وشهدت نسخة سويسرا 1954 واحدة من أكثر النتائج غزارة ومن أبرزها فوز تركيا على كوريا الجنوبية بسباعية نظيفة.

وسجلت في أربع مباريات بين بين منتخبات تركيا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وهنغاريا في المجموعة الثانية، 32 هدفًا.

وفي المونديال نفسه افترست الأورجواي إسكتلندا أيضًا بسباعية نظيفة، لكن الفوز لم يكن كافيًا للاحتفاظ باللقب، بعد أن اكتفت بالمركز الرابع.

وفي المشاركة الوحيدة عام 1974، تعرض منتخب هايتي للخسارة بسباعية نظيفة أمام بولندا.

ولقت كوريا الشمالية في مشاركتها الثانية 2010 مصير جارتها الجنوبية عندما سقطت 0ـ7 أمام البرتغال في جنوب إفريقيا.

وجاء الدور هذه المرة على المنتخب البرازيلي في المونديال الذي استضافته بلاده في 2014، حيث فوجئ العالم بسقوط «السليساو» بسباعية مقابل هدف أمام الألمان بنصف النهائي. وشقت ألمانيا طريقها إلى النهائي، وتفوز على الأرجنتين، وتظفر بلقبها الرابع.