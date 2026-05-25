أليجري يتقدم المُبعَدين.. رياح التغيير تهب على ميلان

أنهى نادي ميلان الإيطالي، الإثنين، علاقته مع ماسيميليانو أليجري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من كبار مسؤولي إدارته الرياضية، بعد الهزيمة على أرضه في الجولة الأخيرة من منافسات «سيري أ»، حرمته من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأصدر الفريق الذي أنهى موسم 2025ـ2026 في المركز الخامس، بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «حان وقت التغيير وإعادة هيكلة عميقة للقطاع الرياضي في النادي. تنتهي، وبمفعول فوري، مهام جورجيو فورلاني، المدير التنفيذي، و إيجلي تاري، المدير الرياضي، وماسيميليانو أليجري، المدرب الأول، وجيوفري مونكادا، المدير التقني».

وأضاف البيان :«طوال جزء كبير من الموسم، بقينا في المركزين الأولين في الدوري، مع إمكانية حقيقية للمنافسة على اللقب. لكن نهاية الموسم جاءت دون المستوى الذي ظهرنا به حتى ذلك الحين، والهزيمة المخيبة للآمال مساء الأحد حوّلت هذا الموسم إلى فشل لا لبس فيه».

في المقابل، احتفظ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الخاص لمالك النادي، والمهاجم السابق، الذي تعرض لانتقادات حادة من الجماهير، بمنصبه.

واحتل ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي، ما وضعه في موقع مريح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عند انطلاق مباراته الأخيرة من الموسم الأحد، لكنه أنهى الأمسية في المركز الخامس بعد خسارته أمام كالياري 2ـ1.

ويكتفي النادي اللومباردي الذي كان هدفه الأدنى المشاركة في دوري الأبطال، بخوض منافسات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما تجاوزه كلًا من روما وكومو، الفائزين على فيرونا 2ـ0 وكريمونيزي 4ـ1 تواليًا.

ولم يمكث أليجري، صاحب الـ58 عامًا، في منصبه سوى أقل من عام، ويدفع المدرب السابق ليوفنتوس الذي سبق له الإشراف على ميلان بين عامي 2010 و2014، ثمن انهيار فريقه في مرحلة الإياب، إذ لم يحصد سوى 28 نقطة في المراحل التسع عشرة الأخيرة، مقابل 42 نقطة في مرحلة الذهاب.

ويعيش ميلان المملوك لمجموعة «ريدبيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية برئاسة جيري كاردينالي، تجربة المدرب الخامس منذ 2024، بعد ستيفانو بيولي، والبرتغاليين باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو، ثم أليجري.

ولخلافة أليجري، تطرح الصحافة الإيطالية اسمي أنطونيو كونتي، الذي فسخ عقده مع نابولي، ورافاييلي بالادينو، المدرب الحالي لأتالانتا.