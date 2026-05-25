يونيو.. «سوني» تُعيد «State of Play»

أعلنت شركة «سوني إنتراكتيف إنترتينمنت» الرائدة في مجال ألعاب الفيديو والترفيه الرقمي، الإثنين، عن عودة حدثها المرتقب «State of Play» يونيو المقبل، واعدةً مجتمع اللاعبين ببث ضخم وموسع يمتد لأكثر من 60 دقيقة.

وأوضحت الشركة عبر بيانها الصحافي أن الحدث ينطلق باستعراض مطول ومعمق للعبة الأكشن والمنظور الثالث المنتظرة «Marvel’s Wolverine»، بعدما كشف استوديو «Insomniac Games» عن لقطات أسلوب اللعب «Gameplay» للمرة الأولى، مستعرضًا أسلوب قتال شخصية «لوجان»، إلى جانب تفاصيل جديدة حول اللعبة الحصرية لمنصة PS5 والمقرر إطلاقها 15 سبتمبر المقبل.

وإلى جانب لعبة «Marvel’s Wolverine»، سيشهد البث تسليط الضوء على تحديثات، وإعلانات، وعروض أسلوب لعب لعناوين جديدة، من أبرز الاستوديوهات العالمية واستوديوهات الطرف الثالث «Third-Party».