مقولات الحياة

أنا أكثر قارئ مقولات في العالم، وللاحتياط ضمن الثلاثة الأوائل، أقرأ للأدباء والاقتصاديين والرياضيين وكل ذوي التجارب. هل استفدت مما أقرأ ؟

أنا أشبه بأستاذ الاقتصاد الذي يعرف النظريات الاقتصادية لكنه لا يعرف كيف يبيع بطة على أرض الواقع !.

لكن ذلك لم يمنعني من قراءة المقولات كهواية يومية محببة. اليوم اخترت لكم بعض المقولات التي أعجبتني فاحتفظت بها في الجوال. برترنارد راسل لخص مشكلة العالم في المقولة التالية «مشكلة العالم أن الأغبياء والمتعصبين واثقون دائمََا من أنفسهم، بينما العقلاء تملؤهم الشكوك» أعتقد هناك مشكلة في مقولة برترنارد وهي أن 99% من البشر سيحسبون أنفسهم ضمن العقلاء المتشككين!.

جون ماينارد كينزي هو نفسه صاحب فكرة الاقتصاد الكينزي الذي يقوم على ضخ المال لتحريك السوق وزيادة الطلب، كينزي لديه تجربة مع الأفكار الجديدة «أصعب شيء في العالم ليس أن يتقبل الناس الأفكار الجديدة، بل أن ينسوا الأفكار القديمة».

مارك توين يقول إن الأصم بإمكانه أن يسمع والأعمى أن يرى «الرحمة هي اللغة التي يسمعها الأصم ويمكن أن يراها الأعمى» لا يمكن أن يندم الإنسان إذا سامح ورحم، لكنه قد يندم طويلًا إذا اختار الانتقام بدل الرحمة وإن كان الحق معه.

في أحد خطابات أبراهام لنكولن قال جملة وكأنه عالم اجتماع، ربما تنفع اليوم بعض الذين يتأثرون سريعًا من النقد السلبي «لا يمكنك أن ترضي الجميع حتى لو كنت تفعل الصواب».

يقال إن الفلوس تغير النفوس، وهناك قول شائع يقول إن المال لا يغير النفوس بل يكشفها. يبقى المال حلاّل مشاكل، ومرهم جروح، وخادمًا سحريًا، وللذين يقولون إن المال لا يصنع السعادة إليكم ما قاله دانيال كانيمان «المال لا يصنع السعادة، لكنه يمنع الكثير من التعاسة».

عن المال أيضََا هناك مقولة لبرنارد شو، يرى شو أن المال يفقد قيمته إن لم يكن في مكانه المناسب «المال مثل السماد، لا يفيد إلا إذا وضع في المكان الصحيح».

من النادر أن تجد من يقول إنه لا يعرف الحقيقة الكاملة، الوعي وحده يفعل ذلك، مقولة لتركي الحمد عن أخطر العقول «لا شيء أكثر خطورة من عقل يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة».