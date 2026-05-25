قبل التجريبية.. «الأزوري» يتسلّح بخبرة دوناروما

استدعى سيلفيو بالديني، مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم المؤقت، الإثنين، اسمًا واحدًا فقط من الركائز المعتادة، هو جانلويجي دوناروما، حارس المرمى، وذلك للمباراتين التجريبية أمام لوكسمبورج واليونان يونيو المقبل.

وفي قائمته التي ضمت 24 لاعبًا، اعتمد بالديني، مدرب إيطاليا تحت 21 عامًا، بشكل كبير على لاعبي منتخب الشباب، ولاعبين دوليين شبان بدأوا يرسخون حضورهم مع «الأزوري»، منهم، ماركو باليسترا، وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وتولى بالديني المهمة خلفًا لجينارو جاتوزو الذي استقال من منصبه بعد خسارة نهائي الملحق الأوروبي 31 مارس الماضي، أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، وهي الخسارة التي حرمت إيطاليا من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وسيتم تعيين مدرب جديد بعد أن ينتخب الاتحاد الإيطالي للعبة رئيسًا جديدًا 22 يونيو المقبل.

وتلتقي إيطاليا مع لوكسمبورغ في 3 يونيو، ثم مع اليونان في هيراكليون بعد أربعة أيام.

وضمّ بالديني في التشكيلة، لحراسة المرمى، جيوفاني دافارا، جانلويجي دوناروما، لورنتسو بالميزاني، وللدفاع: أونيست أهانور، دافيدي بارتيساجي، فابيو كياروديا، بيترو كوموتسو، كوستانتينو فافاسولي، فيليبو ماني، ماركو باليسترا، لوكا ريجياني، وفي خط الوسط، ماتيو داجاسو، جاكومو فاتيكانتي، لوكا ليباني، شير ندور، نيكولو بيسيلي، لورنتسو فينتورينو، وفي الهجوم، فرانشيسكو كاماردا، لويجي كيروبيني، جيف إخاتور، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، سيدو فيني، سامويلي إيناتشو، لوكا كولييشو.