الأخضر تحت 21 عاما يشارك في «تولون»

يُشارك المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم في بطولة موريس ريفيلو الدولية «تولون» خلال الفترة من 28 مايو الجاري وحتى 14 يونيو المقبل في فرنسا، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد السعودي للعبة، الإثنين.

ويلعب «الأخضر» في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب منتخبات تونس، والصين، والكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، أن الإيطالي لويجي دي بياجو، مُدرب «الصقور»، استدعى 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم، حامد يوسف، عبد الرحمن الغامدي، يزن الرويلي، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، عواد أمان، سعود هارون، يزن مدني، سعد المطيري، بسام هزازي، عبد العزيز الفواز، إياد هوسا، علي الحسين، سامر المرواني، عبد العزيز السويلم، خالد عبد الجواد، أحمد السياحي، صهيب هوساوي، راكان الغامدي، صبري دهل، عمار اليهيبي، سعد حقوي، عدنان البشري، أصيل عبد الرزاق، تركي الغميل، جلال السالم، وثامر الخيبري.

ويفتتح «الأخضر» مشاركته في بطولة تولون بمواجهة منتخب الصين، الأحد المقبل، ثم يلاقي كولومبيا 2 يونيو، فتونس بعد ذلك بثلاثة أيام، ويختتم مبارياته في دور المجموعات باللعب أمام الكونغو الديمقراطية 10 الشهر ذاته.