اختيار الأخضر يطابق البرتغال وفرنسا

يتشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السلسلة الفندقية ذاتها مع نظيريه البرتغالي والفرنسي خلال فترة منافسات كأس العالم 2026.

ومن بين الوجهات المتاحة، اختار «الأخضر» سلسلة فنادق «فور سيزونز»، وهي الخيار ذاته الذي فضّله المنتخبان الفرنسي والبرتغالي.

وسينزل المنتخب السعودي في فور سيزونز أوستن بولاية تكساس، وسيكون المقرّ الدائم للبعثة طوال البطولة وفق ما سبق إعلانه.

وسيحتضن فرع السلسلة في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه، أما المنتخب الفرنسي فسيتوجه إلى فور سيزونز بوسْطُن في ولاية ماستشوستس.

ويقع مقر بعثة «الصقور» في قلب مدينة أوستن، ويطل مباشرة على بحيرة ليدي بيرد، ويُصنَّف من فئة الخمس نجوم، وتشمل مرافقه مطعمًا فاخرًا، ومسبحًا خارجيًا، ومركز لياقة، ومساحات مخصصة للاجتماعات والوفود الرسمية والرياضية.

ويبعُد الفندق نحو 11 ميلًا عن ملعب «كيو2»، المقر المخصَّص لتدريبات المنتخب السعودي.