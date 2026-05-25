«العنابي» يُبعد 7 لاعبين قبل تجريبية إيرلندا

أبعد الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، الإثنين، 7 لاعبين من القائمة التي ستغادر إلى دبلن، العاصمة الإيرلندية الثلاثاء، استعدادًا لخوض المواجهة التجريبية المرتقبة أمام منتخب إيرلندا، ضمن المرحلة قبل الأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت قائمة اللاعبين المستبعدين كلًا من سيبستيان سوريا، وبسام الراوي، وطارق سلمان، وفهد يونس، ومبارك شنان، ومحمد وعد، ونايل ماسون، وذلك بعد فترة من التقييم الفني والبدني خلال المعسكر الداخلي المنظم في الدوحة، العاصمة القطرية.

وبذلك تقلصت قائمة العنابي إلى 28 لاعبًا فقط، سيعتمد عليهم الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، قبل الاستقرار النهائي على القائمة الرسمية المشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يستبعد الجهاز الفني «للعنابي» لاعبًا إضافيًا إلى جانب حارس مرمى آخر عقب مباراة إيرلندا التجريبية، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تلزم المنتخبات المشاركة بإرسال القائمة النهائية قبل الثاني من يونيو المقبل، على أن تضم 26 لاعبًا بينهم 3 حراس مرمى.

ويأتي قرار التقليص ضمن خطة المدرب الإسباني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والتكتيكية قبل انطلاق البطولة.

وتحظى المباراة التجريبية أمام إيرلندا بأهمية كبيرة لدى داخل الجهاز الفني، حيث تمثل الفرصة الأخيرة لتقييم عدد من العناصر قبل حسم الأسماء النهائية التي ستمثل «العنابي» في كأس العالم.