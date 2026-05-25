أكاديمية الاتحاد تحتضن «الأخضر» في نيويورك

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فجر الأربعاء بتوقيت الرياض ومساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك، أولى حصصه التدريبية، وتحديدًا على ملعب أكاديمية الاتحاد في المدينة الأمريكية، ضمن المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2026.

وغادرت بعثة «الأخضر»، ظهر الإثنين، إلى الولايات المتحدة لتنظيم المرحلة الأولى من المعسكر، الممتدة حتى 31 مايو الجاري، تحضيرًا لمواجهة منتخب الإكوادور تجريبيًّا، السبت المقبل، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.

وحسبَ برنامج المعسكر، تغادر بعثة المنتخب 1 يونيو إلى مدينة أوستن لخوض المرحلة الثانية التي تتخللها مواجهة بورتوريكو تجريبيًّا، 5 من الشهر ذاته، على ملعب Q2، ثم السنغال، 9 يونيو، على ملعب مدينة سان أنطونيو قبل انطلاق المرحلة النهائية من التحضيرات الرسمية للمونديال، 10 من الشهر ذاته، مع اتخاذ أوستن مقرًّا رئيسًا للبعثة خلال البطولة.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الصقور»، أعلن، السبت، اختيار 30 لاعبًا للمعسكر، «يتوجَّب تقليصهم إلى 26 في القائمة النهائية للبطولة».

وضمَّت القائمة محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبد الله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبد الله آل سالم، صالح الشهري، وعبد الله الحمدان.

ويأتي المنتخب السعودي في ثامن مجموعات كأس العالم إلى جوار الأوروجواي، وإسبانيا، والرأس الأخضر.