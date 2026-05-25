الفتح يعلن رحيل فرنانديز

أعلن نادي الفتح، الإثنين، رحيل البرتغالي جورج فرنانديز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد انقضاء المدة القانونية لعقده مع ختام الموسم المنتهي أخيرًا.

وكتب النادي الأحسائي عبر حسابه الرسمي في منصة« إكس»: «غادر كمشجعٍ ومحبٍّ.. شكرًا جورج فرنانديز». وأعرب في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره للبرتغالي على جهوده خلال فترة تمثيله الفريق، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة.

وكان فرنانديز «29 عامًا» انضمَّ إلى صفوف الفتح، يناير 2025، قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش في بلاده بموجب عقدٍ لمدة عامٍ ونصف العام.

وارتدى البرتغالي قميص «النموذجي» في 48 مباراةً بمختلف المسابقات، وسجل هدفين.

وقبل تجربته الاحترافية مع الفتح، تنقَّل فرنانديز بين ثلاثة أنديةٍ برتغاليةٍ، هي بورتو وتونديلا، وفيتوريا جيماريش، كما لعب في صفوف قاسم باشا التركي.