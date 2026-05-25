الزمالك يسدد مستحقات مساعدي جوميز

أعلن نادي الزمالك المصري، الإثنين، إنهاء أزمة مستحقات الثنائي لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينيوسا ميجيل، مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة السابق.

وكان الجهاز المعاون لجوزيه جوميز، الذي يتولي تدريب الفتح السعودي حاليًا، رفع قضية أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، وصدر له حكم نهائي بإيقاف قيد نادي الزمالك.

وكشف النادي المصري عن إنه حوّل المستحقات المالية الخاصة بالثنائي خلال الساعات الماضية، مع مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا للتأكيد على إنهاء الأمر بشكل كامل.