بعد 29 عاما.. فولفسبورج يودّع «البوندسليجا»

أخفق فريق فولفسبورج الأول لكرة القدم في اجتياز ملحق البقاء، وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني بعد خسارته أمام بادربورن 1ـ2 إيابًا عقب التمديد، الإثنين.

وودَّع فولفسبورج، بطل ألمانيا 2009، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997 بعدما كان تعادل ذهابًا على أرضه دون أهدافٍ قبل خسارته خارج الديار 1ـ2 في مباراةٍ خاض معظمها منقوصًا منذ الدقيقة 14 إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه.

وتقدُّم فولفسبورج بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، وعادلَ فيليب بيلبيجا «38» لبادربورن قبل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي «100».

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورج «البوندسليجا» حيث خاض 29 موسمًا متتاليًا بين الكبار، وتُوِّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه، بينما حلَّ وصيفًا في 2015، وأحرز كأس ألمانيا.

وكان النادي، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاجن، ضمن بقاءَه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريقٍ من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات بعد نورنبرج «2009»، وفورتونا دوسلدورف «2012»، ويونيون برلين «2019».

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليجا» بعد 2014ـ2015 و2019ـ2020 اللذين أنهاهما في المركزين الـ 18 والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.