سعود يعيد سيناريو مونديال روسيا

يضمن وجود سعود عبد الحميد، ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في كأس العالم 2026 كسر الطابع المحلي الخالص لقائمة الأخضر المونديالية للمرة الثانية.

ودخل ظهير أيمن لانس الفرنسي قائمةً مبدئيةً مكوَّنةً من 30 لاعبًا، اختارها اليوناني جورجيوس دونيس لمعسكر آخر مراحل الإعداد للبطولة، التي تستضيفها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وسيتأخر لحاقه بالبعثة التي غادرت الرياض إلى الولايات المتحدة، الإثنين، لبدء المعسكر، بسبب فقدانه مقتنيات شخصية، منها جواز سفره، في حادث سرقة تعرَّض له في هولندا، وفق بيانٍ رسمي للاتحاد السعودي.

ومن المنتظر لحاقه بالبعثة بعد حل مشكلته، تمهيدًا للانضمام إلى القائمة النهائية التي يتوجَّب اقتصارها على 26 لاعبًا فقط.

وباستثناء الظهير الأيمن، لا تشمل قائمة المنتخب المبدئية أي لاعبين من أندية خارج السعودية التي انتقى منها دونيس 29 محترفًا محليًّا.

وخاض الأخضر نسخ كأس العالم 1994 و1998 و2002 و2006 و2022 بلاعبين ينشطون حصرًا في السعودية، بينما دخل مونديال «روسيا 2018» بقائمة محلية مطعَّمة بثلاثة محترفين في الخارج، بينهم سالم الدوسري، قائد «الصقور» الحالي.

وانضم الدوسري إلى القائمة آنذاك بصفته معارًا من الهلال إلى فريق فياريال الإسباني.

وظهر أيضًا في القائمة، التي قادها فنيًّا المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي، يحيى الشهري وفهد المولد، المعارين من النصر والاتحاد إلى ليجانيس وليفانتي الإسبانيين.

وغادر سعود عبد الحميد الهلال صيف 2024 متجهًا صوب أوروبا عبر بوابة روما الإيطالي، وبعد موسمٍ واحدٍ انتقل معارًا إلى لانس، وحقق معه أخيرًا بطولة كأس فرنسا.

وقبل أيام كشفت «الرياضية»، استنادًا إلى مصادر خاصة، عن تفعيل نادي لانس خيار الشراء في عقد إعارة اللاعب السعودي.