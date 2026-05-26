قادما من ديجول.. عبد الحميد في جدة الثلاثاء

يصل سعود عبد الحميد، ظهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى جدة مساء الثلاثاء، قادمًا من باريس العاصمة الفرنسية، تمهيدًا للمغادرة صوب مدينة نيويورك الأمريكية والالتحاق بمعسكر «الأخضر» في آخر مراحل برنامج الإعداد قبل كأس العالم المقبلة.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يصل عبد الحميد إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة في الـ 09:40 مساءً، على متن طائرة قادمة من مطار شارل ديجول في باريس.

وتخلّف اللاعب عن السفر مع البعثة، التي غادرت الرياض بعد ظهر الإثنين وحطّت رحالها في نيوريورك في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وسبب غيابِه تعرُّضه، حسبما أعلن الاتحاد السعودي للعبة، إلى حادث سرقة سيارة في مدينة أمستردام الهولندية، عندما كان موجودًا هناك رفقة أسرته من أجل عقد قرانه.

ونسق الاتحاد مع السفارة السعودية في هولندا لاستخراج الوثائق اللازمة لسفر لاعب لانس الفرنسي، من أجل إلحاقه بصفوف المنتخب.

وتُوِّج عبد الحميد مع لانس، الجمعة في باريس، بكأس فرنسا، إثر الفوز 3ـ1 على نيس.

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر» الجديد، 30 لاعبًا، بينهم ظهير الاتحاد والهلال السابق، إلى آخر مراحل الإعداد، قبل إعلان قائمة مشارِكين نهائية من 26 اسمًا وفق قواعد المونديال.