بعد غياب 24 عاما.. البرازيل تبحث عن المجد بذكريات 1994

يعلّق المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم آماله على القدرات القيادية لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من أجل إحياء حلم التتويج بالنجمة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026، بعد 24 عامًا من الغياب عن منصات التتويج، إلى جانب العودة الجدلية لنجمه نيمار.

وعلى الرغم من امتلاكه الرقم القياسي بخمس بطولات، لم يعد منتخب البرازيل مرعبًا كما كان في فترات سابقة مع أساطير ومنهم بيليه وروماريو ورونالدو ورونالدينيو.

في خمس نسخ من كأس العالم منذ تتويجهم 2002، خسر البرازيليون أربع مرات في ربع النهائي وبلغوا نصف النهائي مرة واحدة، حين تعرضوا على ملعبهم لخسارة صادمة أمام ألمانيا 1ـ7 2014.

وشهدت الأعوام الأخيرة حالة من الاضطراب داخل «السيليساو»، إذ ومنذ رحيل المدرب تيتي عقب الخروج من ربع نهائي 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح، تعاقب على قيادة المنتخب ثلاثة مدربين قبل وصول أنشيلوتي.

وتولّى المدرب الإيطالي الذي كان الخيار الأول للاتحاد البرازيلي، قيادة المنتخب قبل عام، خلفًا لدوريفال جونيور، عقب الهزيمة الثقيلة أمام الأرجنتين 1ـ4.

وقال المعلّق في شبكة «ESPN» ليوناردو بيرتوتزي في تصريح صحافي إن أنشيلوتي وصل في فترة صعبة للغاية، وهو يدرك أن البرازيل لديها الكثير لتعويضه، لكنه نجح بالفعل في تغيير الأجواء وإعادة الثقة.

وعلى أرض الملعب، نجح «كارليتو» في تأمين الهدف الأساسي المتمثل في التأهل إلى مونديال 2026، إلا أن أداء المنتخب لا يزال يثير علامات استفهام، خصوصًا بعد الخسارة أمام فرنسا 1ـ2 في مباراة تجريبية خلال مارس الماضي.

بدوره، قال أنشيلوتي :«أثق في هذه المجموعة. قد لا تكون مثالية، لكنها مركّزة، متواضعة، وتضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار. فكرتي تقوم على الرهان على الجماعية، وليس على الأفراد».

وجاءت تصريحات أنشيلوتي «66 عامًا» عقب إعلان قائمته النهائية للبطولة التي تستضيفها المكسيك وكندا والولايات المتحدة، في ما اعتبر أنه رسالة بطريقة غير مباشرة لنيمار الذي أعاده إلى المنتخب بعد أكثر من عامين من الغياب.

ويخوض نيمار، نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق، عودته المرتقبة إلى صفوف المنتخب بعمر 34 عامًا، استعدادًا لخوض موندياله الرابع، على الرغم من سلسلة إصابات متكررة وتذبذب في المستوى منذ عودته إلى ناديه الأم سانتوس العام الماضي.

كما أن إصابته في عضلة الساق اليمنى قد تحرمه من المباراتين التجريبيتين قبل المونديال أمام بنما ومصر يومي 31 مايو و 5 يونيو.

وقال أنشيلوتي الذي أحرز دوري أبطال أوروبا 5 مرات قياسية مدربًا :«يجب أن نكون واضحين وشفافين: سيلعب فقط إذا استحق ذلك. الحسم سيكون في التدريبات. من المهم ألا نضع التوقعات على لاعب واحد فقط».

وعلى الرغم من التعويل على الجماعية هذه المرة، فإنّ المنتخب البرازيلي لا يزال يملك عدة أوراق هجومية أخرى وذات موهبة فردية عالية على غرار فينيسيوس جونيور ورافينيا إضافة إلى الموهبة الشابة أندريك.

ومع ذلك، لاقت عودة نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 79 هدفًا، ترحيبًا واسعًا من الجماهير التي عبّرت عن فرحتها بشكل عارم لحظة إعلان القائمة، في مشهد عكس حجم الترقب لعودته.

لكن هذا القرار لم يحظَ بإجماع داخل الوسط الإعلامي البرازيلي. فقد أعرب الصحافي ماورو سيزار بيريرا على موقع «YOL» عن خيبة أمله من أن «مدربًا كبيرًا استجاب لضغوط اللوبي» من أجل استدعاء نيمار الذي يثير الجدل كثيرًا بسبب سلوكياته خارج الملعب على الرغم من مكانته الكبيرة لدى زملائه.

وقال توستاو اللاعب السابق الفائز بكأس العالم 1970 في تصريحات لصحيفة «فوليا دي ساو باولو»: «أتساءل ما إذا كانت الإيجابيات التي سيجلبها نيمار تفوق السلبيات».

وجاءت عودة نيمار أيضًا في ظل غيابات بارزة بسبب الإصابة، على غرار رودريجو وإستيفاو «19 عامًا» وأفضل هدّاف للمنتخب تحت قيادة أنشيلوتي برصيد 5 أهداف في 7 مباريات.

كما سيغيب المدافع إيدر ميليتاو أيضًا، على الرغم من أن خط الدفاع يضم ثنائي نهائي دوري أبطال أوروبا المكوّن من ماركينيوس «باريس سان جيرمان» وجابريال ماجالهايش «أرسنال».

وينوّه بيرتوتزي أن «البرازيل لا تُعد من أبرز المرشحين، لكنها ما زالت تفرض الاحترام».

ويستشهد بمنتخبي 1994 و2002 اللذين كانا أيضًا محل انتقاد قبل البطولتين، لكنهما نجحا في رفع مستواهما في اللحظة الحاسمة وصولًا إلى التتويج.

ويحلم البرازيليون بتكرار إنجاز جيل 1994 الذي أنهى صيامََا عن الألقاب استمر 24 عامَا، في بطولة جرت في الولايات المتحدة، عندما فازوا في النهائي على إيطاليا التي كان ضمن جهازها الفني آنذاك أنشيلوتي نفسه مساعدًا للمدرب أريجو ساكي.