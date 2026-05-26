«رولان جاروس».. أرينا تبدأ حملة الدفاع بإقصاء جيسيكا

سجلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالميًا والباحثة عن باكورة ألقابها في بطولة «رولان جاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بداية قوية بتغلبها على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو «50» بنتيجة 6ـ4 و6ـ2 ضمن الدور الأول الثلاثاء.

وعاشت اللاعبة البيلاروسية، وصيفة بطولة العام الماضي، تقلبات في الأداء خلال مباراتها الافتتاحية، إذ تقدمت 4ـ0 في المجموعة الأولى قبل أن تسمح لمنافستها بتقليص تأخرها إلى 5ـ4.

إلا أنّها استعادت السيطرة لاحقًا وفرضت إيقاعها، على الرغم من أنها عند 5ـ0 فرّطت في شوطين مجددًا. وانتهت المباراة بخطأ مزدوج من اللاعبة الإسبانية البالغة من العمر 23 عامًا.

وستواجه سابالينكا في الدور المقبل الفائزة بين التشيكية ليندا فروفيرتوفا «149» والفرنسية إلسا جاكمو «67».

وقالت سابالينكا للجماهير في الملعب الرئيس، في ظل استمرار موجة حر تضرب باريس مع انطلاق البطولة: «سعيدة بالعودة، شكرًا على الدعم، إنه يوم حار، شكرًا لكم على البقاء حتى النهاية، ولا تنسوا يا شباب، واظبوا على شرب المياه».

وأضافت المصنفة الأولى عالميًا مع بداية محاولتها الجديدة للتتويج بلقبها الأول في «رولان جاروس»: «أعتقد أننا جميعًا نشعر بالضغط؛ لكنني معتادة عليه، لذلك أعرف كيف أتجاهله».