نجوم «روشن» على «إكس».. رونالدو الأكثر نشاطا.. وغياب الأغلبية

تراجعت وتيرة منشورات اللاعبين الأجانب المحترفين في دوري روشن السعودي لكرة القدم، على حساباتهم الموثقة بمنصة «إكس» بشكل كبير، مع بعض الاستثناءات.

وتنوعت أحدث التغريدات ما بين استذكار للموسم وأبرز لحظاته واحتفالات الفوز والتتويج بالألقاب وما بين المنشورات الإعلانية.

وكان ملاحظًا سكون العديد من الحسابات الموثقة لفترات طويلة امتدت لأكثر من عامين أو ثلاثة، في مقابل نشاطها على منصة «إنستجرام».

ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر هو الأكثر نشاطًا على المنصة، التي يملك فيها 108 ملايين متابع، ويعكس من خلالها العديد من نشاطاته الرياضية والاجتماعية.

وكان آخر ظهور لرونالدو على حسابه عندما أعاد تغريدة لتطبيق WHOOP لتتبع البيانات، وتضمنت مقطع فيديو لاحتفاله بتسجيل هدفه الثاني في مباراة التتويج، حيث ارتفع معدل نبضات قلبه إلى 177 نبضة في الدقيقة. كما بلغت 154 عندما فاز النصر رسميًا وحسم لقب الدوري.

التغريدة حصلت على أكثر من 65 ألف مشاهدة خلال نصف ساعة من نشرها، إضافة إلى 1.3 ألف تعليق و 184 ريتويت و 307 تعليقات.

كما غرد السنغالي خاليدو كوليبالي قلب دفاع الهلال في 23 مايو، وكتب فيها: «كأس وموسم حافل بالمشاعر، وحب جماهيرنا غير المحدود. هذه ليست النهاية، بل بداية لما هو آت. في الموسم المقبل، سنعود أقوى، مستعدين للمنافسة.. للفوز، ولصنع التاريخ معًا من جديد».

وأرفق قائد المنتخب السنغالي مع تغريدته مقطع فيديو لعدد من مشاركاته مع الهلال خلال الموسم الماضي. التغريدة شاهدها أكثر من 138 ألف متابع وحصلت على 425 ردََا و 1000 ريتويت، و5.6 ألف إعجاب.

كما نشط البرازيلي بينتو حارس مرمى النصر بتغريدة نشرها في 22 مايو وكتب فيها «نستحقه»، وأرفق معها صور التتويج بلقب دوري «روشن».

وشوهدت التغريدة 166 ألف مرة، مع 3.5 ألف إعادة نشر، و709 تعليقات مع 17 ألف إعجاب.

أما الجزائري رياض محرز نجم الأهلي فاكتفى بإعادة تغريدة في 18 مايو عن مشاركته في برنامج «كورة بريك» وشوهدت 198 ألف مرة.

وليس ببعيد زميله التركي مريح ديميرل قلب الدفاع الذي احتفل فيها بلقب كأس أبطال آسيا للنخبة. وكتب بالعربية: «الحلم اللي أنت تحلمه.. قبل ما أحلم حققته».

وغرد البرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد في 19 مايو، وعبر فيها عن سعادته باختياره في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2026.

بدوره كانت التغريدة الأخيرة للفرنسي كريم بنزيما نجم الهلال في 9 مايو وكتب فيها: «أبطال» وأرفق معها 3 صور من التتويج بكأس الملك.

بعض الحسابات ساكنة لأعوام طويلة وأبرزها حسابي السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر الذي نشر آخر تغريدة له في 25 ديسمبر بمناسبة الفوز بكأس أمم إفريقيا 2025، والبرتغالي روبين نيفيش لاعب وسط الهلال 2024.