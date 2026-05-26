الأهلي يحسم إعارة هوساوي الثانية

أكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن شركة النادي الأهلي حسمت رسميًا تجديد استعارة زكريا هوساي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا إضافيًا من الرائد، بدلًا من تفعيل خيار شراء عقده.

ولفتت المصادر إلى إتمام الصفقة على الرغم من عدم إعلان الناديين عنها حتى الآن. وأفادت بتفضيل الأهلي تجديد استعارة اللاعب على شراء عقده الصيف الجاري، لتجنب تحمُّل تكلفة مادية أكبر.

والصيف المقبل، ينتهي عقد الظهير الدولي مع الرائد. عندئذ، سيكون لاعبًا حرًّا، وقد يضمُّه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بصفة نهائية ومَجّانًا.

وقبل عامين، باع نادي الاتحاد عقد هوساوي إلى الرائد، الذي وقّع لثلاثة مواسم مع اللاعب وقبِلَ شرطًا يمنح «النمور» ما نسبته 30 في المئة من قيمة إعادة البيع لأي نادٍ ثالث.

ولتفادي تكبّد هذه التكلفة، اتفق الأهلي مع الرائد على إعارةٍ ثانية.

ولعِب هوساوي 32 مباراةً مع الفريق الأهلاوي، خلال الموسم المنتهي أخيرًا، محرزًا هدفًا وصانعًا ثلاثة.

واستدعاه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول، ضمن القائمة الأوّلية لكأس العالم 2026، المؤلفة من 30 لاعبًا، مقارنةً بـ 26 في النهائية المشارِكة في منافسات المونديال.