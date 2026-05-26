النمسا وجهة الهلال الصيفية

تتصدّر النمسا خيارات نادي الهلال قبل تحديد مكان المعسكر الخارجي لفريقه الأول لكرة القدم خلال الصيف الجاري، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأبانت المصادر أن النمسا ستكون، على الأرجح، وجهة المعسكر الإعدادي، الذي يبدأ في 15 يوليو وينتهي في 4 أغسطس، على أن تتحدّد المدينة لاحقًا.

وبعد انتهاء الموسم الفائت، منح الجهاز الفني لفريق الهلال لاعبيه إجازةً لمدة شهر ونحو 10 أيام، بدأت في 22 مايو الجاري.

ويتجمّع اللاعبون، داخل مقر النادي، في 1 يوليو، لبدء فترة التحضير للموسم الجديد، على أن تصل بعثة الفريق في 15 من الشهر ذاته إلى مقرّ المعسكر الخارجي.

وحسب المصادر، يعتزم النادي تنسيق عدّة مباريات تجريبية بين الفريق الأول وفرقٍ أوروبية خلال المعسكر.

وأنهى الهلال موسم دوري روشن السعودي في المركز الثاني، فيما تُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين. وقاريًّا، غادر دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ 16.

وبعد وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، خاض الفريق، تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، معسكرًا في ألمانيا، استعدّ به للموسم المنتهي أخيرًا.