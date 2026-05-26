أمام المعارين.. الاتحاد يفتح باب الخروج

يعتزم نادي الاتحاد فتح الباب أمام لاعبي فريقه الأول لكرة القدم المٌعارين لقضاء الموسم المقبل خارج كتيبة «النمور» إما بإعارات جديدة أو حتى ببيع العقود، حسبما أفادت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويشمل ذلك اللاعبين السعوديين والأجانب، ومن بينهم عبد الإله هوساوي، لاعب الوسط، وفواز الصقور، الظهير الأيمن، ومعاذ فقيهي، الظهير الأيسر، والأرجنتيني ماتيو بوريل، لاعب الوسط، والمهاجم الكولومبي ريكاردو كارابالو.

ولم تستبعد المصادر ضمِّ العائدين من الإعارات أو بعضهم إلى فترة إعداد الفريق الاتحادي للموسم المقبل، لحين البتِّ في مستقبلهم. وذكرت أن وضعية بعضهم ضمن خطط النادي ربما تتغيَّر إذا أوصى الجهاز الفني خلال فترة الإعداد بالإبقاء عليهم.

وأمضى ثمانية لاعبين، بينهم خمسة أجانب، الموسم المنتهي أخيرًا أو نصفه الثاني في إعاراتٍ محليّة وخليجية من الاتحاد.

وأعار النادي فقيهي وبوريل إلى الأخدود، وهوساوي إلى التعاون، والصقور إلى الشباب في يناير الماضي. كما أعار كارابالو إلى الأنوار، والإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب الوسط، إلى الشباب، والأرجنتيني إسياس رودريجيز، الظهير الأيسر، إلى الباطن، والفنزويلي بريانت أورتيجا، لاعب الوسط، إلى خورفكان الإماراتي.