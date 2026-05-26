حضور لافت يسجله نجوم الفن في الحج

شهد موسم الحج 1447هـ حضورًا لافتًا لعدد من نجوم الفن والإعلام العربي، الذين حرصوا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم الروحانية والإيمانية من داخل الأراضي المقدسة بتوثيقها عبر التصوير وبثها من خلل حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن بين مؤدي فريضة حج العام الجاري محمد رمضان للمرة الأولى، إلى جانب محمد هنيدي وياسمين عبد العزيز وعمرو وهبة، وسامح حسين برفقة أسرته.

كما وثقت اللقطات حضور النجم تامر عاشور، وتامر هجرس برفقة عائلته، ورامي صبري وزوجته، والثنائي أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وفي إطار الثنائيات أيضًا، حضرت النجمة التونسية درة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، وبدأت رحلتهما الروحانية بزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة قبل الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وفي سياق متصل، وجدت النجمة إلهام شاهين برفقة ابنة شقيقها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، إلى جانب النجمة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني.

ولم تغب اللقطات المؤثرة عن المشهد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد حاتم بملابس الإحرام ممسكًا بالسبحة ظاهرًا في خشوع تام، اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع.

كما جمعت المشاعر الإيمانية في الأراضي المقدسة عددًا من الوجوه البارزة في مجال الإعلام والدعوة، وفي مقدمتهم الإعلامي عمرو الليثي، والداعية مصطفى حسني.