كفاراتسخيليا: الاحتفاظ باللقب صعب.. والتماسك سر تفوقنا

أكد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أنهم بحاجة إلى الإيمان بأنفسهم للتغلب على صعوبة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

ويواجه الباريسي أرسنال الإنجليزي، السبت المقبل، في ثالث نهائي يخوضه الفريق الفرنسي، والثاني لمنافسه.

وقال كفاراتسخيليا في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الإثنين: «خضنا العديد من المباريات التي اضطررنا فيها للقتال حتى النهاية، وتغلبنا على عدد من الفرق القوية جدًا. بالطبع الأمر صعب، ولكن كما قلت، لدينا الكثير من الإمكانات».

واستطرد: «لدينا لاعبون قادرون على فعل كل شيء، لذلك أعتقد أننا نحتاج فقط إلى الإيمان بأنفسنا، وبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه الكأس».

ولفت الدولي الجورجي إلى أن أحد أهم نقاط القوة لفريقه التماسك في على الملعب، وقال:«نحن سعداء باللعب معًا، ونحن متماسكون للغاية، ونعلم أنه إذا قاتلنا من أجل بعضنا بعضًا، ولعبنا بأسلوبنا الخاص في كرة القدم، فيمكننا التغلب على أي منافس».

وفي رد حول ما يدفعه للوصول إلى مستوى جديد كل يوم، أوضح: «عندما تلعب لباريس، عليك أن تتحلى بالطموح لأن هناك العديد من اللاعبين الذين يرغبون في شغل مكانك. عليك أن تثبت في كل مباراة أنك تستحق ارتداء هذا الشعار. أسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدي، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب والمباريات مع هذا الفريق».