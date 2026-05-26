الرياضيون في الحج.. كوايسون المرة الأولى والداودي يقود حملة والخطيب يحضر

وثق نجوم كرة القدم لحظات أدائهم لمناسك الحج لهذا العام، وتقدمهم السويدي روبن كوايسون لاعب الاتفاق السعودي السابق.

وكان اللاعب السويدي صاحب الـ32 عامًا قضى بنادي الاتفاق 3 مواسم، وأشهر اسلامه العام الماضي ليحضر إلى مكة المكرمة هذا العام حاجًا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، يرأس اللاعب الدولي المغربي السابق رشيد الداودي، وفدًا من 20 رياضيا يمثلون عددا من التخصصات الرياضية، من بينها كرة القدم، وألعاب القوى، وسباق الدراجات، والمصارعة، والملاكمة، والسامبو، والسباحة، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة يؤدون الفريضة على نفقة بلادهم.

وحرص نجوم الرياضة المصرية على أداء مناسك الحج، منهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووليد سليمان لاعب النادي الأهلي الذي وثق زيارته إلى المسجد النبوي قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة.