مستشارا.. براون ينضم إلى براماك

انضم البريطاني روس براون، رئيس أحد فرق فورمولا 1 للسيارات سابقًا، إلى ​فريق براماك المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى للعمل مستشارًا استراتيجيًا وعضوًا في مجلس الإدارة.

وكان البريطاني صاحب الـ71 عامًا، الذي فاز فريقه براون بلقب الصانعين والسائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 2009، عنصرًا ‌رئيسًا في العصر ​الذهبي ‌لمايكل ⁠شوماخر ​مع فريق ⁠فيراري ثم أصبح لاحقًا رئيس فريقه في مرسيدس.

وشارك براون في 22 لقبًا عالميًا في بطولة فورمولا 1 خلال عقود من العمل في هذه الرياضة.

وقال «لطالما كانت رياضة السيارات ⁠تدور حول الأشخاص والعمل الجماعي والتطوير ‌المستمر، وأتطلع ‌إلى دعم «الرئيس» باولو «كامبينوتي» والفريق ​والمساهمة حيثما ‌تكون خبرتي مفيدة».

ويتبع فريق براماك، ‌الذي يتخذ من إيطاليا مقرًا له، «ياماها» وفاز بلقب الفرق 2023 بدراجات دوكاتي وحصل على لقب المتسابقين بقيادة الإسباني ‌خورخي مارتن 2024.

وتحول الفريق إلى المصنع الياباني ⁠الموسم الجاري، ⁠ويضم في تشكيلته الأسترالي جاك ميلر، والتركي توبراك رازجاتليوغلو.

ويحتل فريق براماك المركز الأخير في الترتيب العام، بينما يحتل رازجاتليوغلو المركز 22 وميلر المركز 23 في بطولة المتسابقين وكانت أفضل نتيجة لأي منهما المركز 13.

وبراون أحدث شخص في عالم فورمولا 1 ينضم إلى بطولة ​العالم للدراجات النارية الفئة ​الأولى، إذ أصبحت كلتا السلسلتين مملوكتين الآن لشركة ليبرتي ميديا.