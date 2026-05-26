مهدلي: الأخضر أمنية.. وعبد الحميد قدوتي

برز ثامر مهدلي، لاعب فريق الحزم الرديف لكرة القدم، بشكل لافت خلال دوري جوّي للنخبة تحت 21 لموسم 2025ـ2026، الذي توج به فريقه باللقب للمرة الأولى، وتفوق اللاعب خلال هذه النسخة على كثير من أقرانه في الأندية الأخرى الذين ينشطون في وظيفة الظهير الأيمن داخل الملعب.

ووصف اللاعب المولد في 2004 بأنه أفضل الصفقات التي أبرمتها إدارة نادي الحزم بعد خوضه تجربة كروية في الأهلي والوحدة.

وتحدث لـ «الرياضية» مهدلي عن بدايات لعب الكرة، والأندية التي لعب لها، وتجربته الحالية مع نادي الحزم، كما تطرق إلى مستقبله الكروي، كاشفًا عن اللاعب السعودي، الذي يعده قدوة له في الملاعب.

01

بدايةً، نبارك لك تحقيق بطولة جوي تحت 21 عامًا، كيف تصف الإنجاز؟

أشكر كل من وقف إلى جانبي وساعدني، وأخض بذلك والديّ اللذين كان لهما كبير الأثر في استمراري بلعب كرة القدم، وبتحفيزهما الدائم لي، إضافة إلى وكيلي يوسف عرفان، وشعوري لا يوصف في التتويج ببطولة جوّي للنخبة، التي تعد حلم أي لاعب شارك في نسختها الحالية.

02

كيف كانت بدايتك، ومن كان له الدور الأكبر في ظهورك؟

بدايتي مع الكرة كانت في الحارة والمدرسة، وبعدها انتقلت إلى نادي الأهلي فئة البراعم، وتدرجت حتى لعبت مع الفريق الأول، وبعد انتهاء عقدي خضت تجربة مع نادي الوحدة، الذي أعارني بدوره إلى نادي الحزم.

03

ما الأسباب التي أدت إلى مغادرتك الأهلي؟

بصراحة لا يوجد سبب محدد، لكن ربما لم أجد فرصة اللعب أساسيًا أو المشاركة باستمرار مع الفريق الأول.

04

كيف تقيّم تجربتك مع نادي الحزم حتى الآن؟

راضٍ عنها تمامًا، ويمكن القول إنني وجدت نفسي في الحزم، خاصة أن إدارة النادي تتعامل مع لاعبين بصورة احترافية، إضافة إلى أن الأجواء في الرس، معقل الفريق، محفزة.

05

ما أبرز طموحاتك خلال الفترة المقبلة على المستويين الشخصي والاحترافي؟

أتمنى تمثّيل المنتخب السعودي، والانتقال إلى أحد أندية دوري روشن، والاحتراف خارج السعودية.

06

من اللاعب الذي تعده قدوة لك؟

في السعودية سعود عبد الحميد، لأنه من خانتي نفسها، ولاعب طموح ومجتهد.

07

ما الذي تعد به إدارة وجماهير الحزم؟

أعدهم بالاستمرار في العطاء، وأن أكون أحد الأسماء البارزة في الفريق، الموسم المقبل.

08

كيف ترى مستقبلك مع نادي الحزم؟

حاليًا أنا في الفترة الحرة، وأرغب بالاستمرار مع الحزم، لكن حتى الآن لم يحسم الأمر، وهذه الأمور أتركها إلى وكيل أعمالي.

09

كيف تقيّم حظوظ المنتخب السعودي في كأس العالم؟

كلنا ثقة بمنتخبنا، وبإذن الله يصل مكانًا في البطولة يليق به.

10

كيف تقيّم تجربة دوري جوي؟ وما أبرز التحديات التي واجهتموها؟

دوري ناجح من الأصعدة كافة، وجذب إليه الأنظار بما يملك من لاعبين جيدين، وإيجابيات كبيرة. وتحدي «البلاي أوف» كان الأبرز، فكل مباراة لعبناها كأنها نهائي، وبعد كل خطوة أحسسنا بثقة أكبر.

11

إذا لم تكن لاعب كرة قدم، ماذا ستكون؟

ربما توجهت إلى الأعمال الخاصة، ولا سيما أني مالك «براندات» بالمشاركة مع أقربائي، ونحاول تطويرها، لتصبح الأفضل في السعودية.