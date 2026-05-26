المرة الثانية.. كين يحصد «الحذاء الذهبي»

أعلنت مجلة «كيكر» الرياضية الألمانية، الثلاثاء، فوز هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي.

وتصدر كين القائمة برصيد 72 نقطة، بعد إحرازه 36 هدفًا في الدوري الألماني «بوندسليجا»، متفوقًا على النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد 54 نقطة.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز الثالث، الذي سجل 25 هدفًا في الدوري الإسباني، ليجمع 50 نقطة.

وفاز قائد منتخب إنجلترا بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية بعد حصوله عليها للمرة الأولى في 2024، علمًا أن كين كان هدافًا للدوري الألماني في مواسمه الثلاثة مع بايرن ميونيخ.

ويحصل لاعبو الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي وإنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، على نقطتين لكل هدف، بسبب قوة التنافس في هذه الدوريات.

ويحصد لاعبو الدوريات المصنفة من 6 إلى 22 على 1.5 نقطة فقط لكل هدف، ولاعبو الدوريات الأدنى على نقطة لكل هدف.

ويُعد ديون بيلجو، لاعب فريق دينامو زغرب الكرواتي، الأعلى تصنيفًا من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعدما جاء رابعًا برصيد 46.5 نقطة بفضل تسجيله 31 هدفًا.