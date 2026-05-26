فينجارد يفوز بالـ 16 ويوسع الفارق

حقق الدنماركي جوناس فينجارد، درَّاج فريق فيزما ليز أ بايك، فوزه الرابع تواليًا في نهاية المرحلة الـ 16 من سباق جيرو دي إيطاليا، الثلاثاء، موسِّعًا فارق الصدارة إلى أكثر من أربع دقائق.

وتفوَّق فينجارد على فيليكس جال بفارق 69 ثانيةً، بينما جاء جاي هيندلي في المركز الثالث بفارق ثانيتين.

وانطلق الدنماركي في منتصف المرحلة الجبلية التي تسبق خط النهاية في كاري قبل 6.6 كيلومتر «أربعة أميال» من خط النهاية.

ويُعدُّ هذا الفوز الرابع لفينجارد في قمةٍ جبليةٍ بسباقٍ العام الجاري بعد انتصاره على قمم بلوكهاوس، وكورنو ألي سكال، وبيلا، كما أنه الفوز الأول له وهو يرتدي القميص الوردي.

يُذكر أن ارتداء القميص الوردي في سباقات الدرَّاجات الهوائية يرمز إلى صدارة الترتيب العام للدرَّاجين.