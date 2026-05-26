مرموش وحمزة يلتحقان بـ «الفراعنة»

التحق عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وحمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا، بمعسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الجاري في القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد «الفراعنة» منذ الخميس، داخل مركز تدريبات المنتخبات المصرية في ضاحية 6 أكتوبر، في آخر مراحل التحضير قبل مواجهة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة من المونديال.

وانضم مرموش، الثلاثاء، إلى المجموعة التي تتدرب تحت قيادة مواطنه حسام حسن، بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وتزامنًا مع وصوله، انضم المهاجم الشاب عبد الكريم، بعدما فرغ من ارتباطه بمباريات فريق برشلونة الثاني.

وسبقهما بيوم واحد هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، الذي وصل إلى المعسكر، الإثنين.

واستدعى حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، 27 لاعبًا في قائمة أوّلية، يستبعد منها لاعبًا واحدًا عند الإعلان عن القائمة النهائية.

وينشط تسعة من المستدعين خارج مصر، بين أوروبا والخليج العربي. ويقود القائمةً النجم محمد صلاح، الذي رحل للتوِّ عن ليفربول الإنجليزي بعد مسيرة 9 أعوام.

وقبل خوض منافسات المجموعة السابعة، يلعب منتخب مصر مباراة تجريبية مع روسيا، الخميس في القاهرة، وأخرى مع البرازيل، في 6 يونيو المقبل، تحتضنها مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.