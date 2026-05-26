بعد رحيل جوارديولا.. سيتي يستغني عن 5 معاونين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، الاستغناء عن خمسةٍ من أفراد الجهاز الفني المعاون للإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي رحل عن «السماوي» بعد مسيرةٍ حافلةٍ، استمرت عشرة أعوامٍ.

وأشار النادي في بيانٍ صحافي عبر موقعه الرسمي إلى رحيل كلٍّ من بيب ليندرز، كولو توريه، لورينزو بوينافينتورا، مانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور بانتهاء منافسات موسم 2025ـ2026.

وأوضح البيان، أن ليندرز انضم إلى سيتي صيف 2025 بوصفه مساعدًا لجوارديولا، وأسهم في فوز الفريق بكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، مبينًا أنه تم تعيين توريه، الفائز بلقب الدوري الممتاز مع الفريق لاعبًا، ضمن الجهاز الفني والإداري للفريق قبل الموسم الماضي بعد أن كان يعمل سابقًا في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي تحت 18 عامًا.

أمَّا بوينافينتورا، مدرب اللياقة البدنية، فعمل مع جوارديولا طوال مسيرته التدريبية في أندية برشلونة، وبايرن ميونيخ، وأخيرًا مانشستر سيتي، وسيغادر برفقة المدرب، كذلك عمل إستيارته مع الإسباني في الأندية الثلاثة بأدوارٍ فنيةٍ وإداريةٍ.

في المقابل، حضر مانسيسيدور، رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي، صيف 2013 للعمل مع المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، وبقي في منصبه طوال حقبة جوارديولا.

وتوجَّه النادي الإنجليزي في ختام بيانه بالشكر للخماسي، وتمنَّى لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة.

من جانبٍ آخر، شارك لاعبو سيتي، الإثنين، في حفل «موكب النصر» احتفاءً بتحقيق بطولتين الموسم المنتهي أخيرًا، هما كأس إنجلترا، ودرع الاتحاد، كما ودَّعوا الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق، وفريقه الفني.