منتخب الجزائر.. إعلان ثم تدريب مفتوح أمام الإعلام

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، فتح تدريب منتخب «محاربي الصحراء» الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر الأحد المقبل أمام الجماهير ووسائل الإعلام بالكامل.

وكشف الاتحاد في بيان صحافي مقتضب عن أن الحصة التدريبية ستُجرى على ملعب «نيلسون مانديلا» الرئيس بداية من الـ05:00 عصرًا، أي بعد ساعتين من إعلان قائمة اللاعبين الرسمية من قبل فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري في مؤتمر صحافي.

ويخوض المنتخب الجزائري منذ الإثنين معسكرًا إعداديًا بالمركز التقني سيدي موسى، التابع لاتحاد الكرة في الجزائر العاصمة، بحضور 22 لاعبًا، وفي غياب بعض اللاعبين المرشحين للحضور بقوة في القائمة النهائية على غرار رياض محرز، هشام بوداوي، ومحمد أمين عمورة.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة هولندا تجريبيًا في الثالث من يونيو المقبل، ثم بوليفيا في العاشر من الشهر ذاته، بكانساس سيتي، مقر إقامة المنتخب في أمريكا.

وتستهل الجزائر مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب 17 يونيو، ثم الأردن في قمة عربية 23 من الشهر ذاته، قبل اللعب أمام النمسا في مواجهة حاسمة 28 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.