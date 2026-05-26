أليكانتي تحتضن معسكر الاتفاق

اختار نادي الاتفاق مدينة أليكانتي الإسبانية مقرًا لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، يبدأ تجمع لاعبي الفريق الاتفاقي في الدمام، مطلع يوليو المقبل، قبل أن تغادر بعثة الفريق إلى إسبانيا للدخول في معسكر خارجي يمتد 23 يومًا في مدينة أليكانتي التي تتمتع بجاهزية عالية في الملاعب ومرافق التدريب، إضافة إلى توفر خيار خوض عدد من المباريات التجريبية أمام أندية أوروبية وعربية تتزامن تحضيراتها مع معسكر «النواخذة»

وينتظر الاتفاق حسم ملف الجهاز الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، من أجل اعتماد البرنامج النهائي للمعسكر، وتحديد المباريات التجريبية التي سيخوضها الفريق خلال فترة الإعداد.