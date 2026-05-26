حارس الفيحاء يقود بنما في المونديال

ضمَّت قائمة المنتخب البنمي الأول لكرة القدم، المشارِكة في كأس العالم 2026، أورلاندو موسكيرا، حارس مرمى فريق الفيحاء، حسبما كشف عنه الاتحاد المحلي، الثلاثاء.

واختير موسكيرا «31 عامًا» في القائمة المكوَّنة من 26 لاعبًا التي اختارها الإسباني توماس كريستيانسن، مدرب المنتخب البنمي، لخوض منافسات المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويُعدُّ حارس مرمى الفيحاء من أبرز العناصر التي أسهمت في تأهل بنما إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، إذ شارك في جميع مباريات المنتخب بالدور الثالث من تصفيات الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي» التي أنهاها في صدارة المجموعة الأولى.

واحتفظ كريستيانسن بنواة المنتخب الذي مثَّل بنما خلال تصفيات التأهل، ‌إذ يُنتَظر أن ‌يقوده المخضرم ​جودوي، لاعب الوسط، ‌إلى ⁠جانب كاراسكيا، ​لاعب وسط ⁠بوماس أونام، الذي جرى ضمُّه على الرغم من إصابته خلال خسارة فريقه في نهائي الدوري المكسيكي أمام كروز أزول، الأحد.

كذلك اختار المدرب المهاجم المخضرم ألبرتو كينتيرو في التشكيلة بعد أن غاب عن كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، في حين كان غياب كادير باريا، لاعب وسط بوتافوجو، من ⁠أبرز حالات الغياب عن التشكيلة النهائية للمنتخب.

وتلتقي بنما منتخبات البرازيل، وجمهورية الدومينيكان، والبوسنة والهرسك في مبارياتٍ تجريبيةٍ قبل السفر ‌إلى كندا للمشاركة في كأس العالم.

ويستهل المنتخب البنمي مشواره بالمونديال في المجموعة الـ 12 بمواجهة ⁠غانا، ⁠17 يونيو، ثم يلاقي إنجلترا، وكرواتيا. ويتطلَّع إلى تحقيق ما هو أفضل من مشاركته الأولى في كأس العالم 2018 عندما خرج من الدور الأول دون حصد أي نقطةٍ.