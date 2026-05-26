«HP» تطلق جهازا خاصّا بالألعاب الإلكترونية

أطلقت شركة هيوليت باكارد «HP» الأمريكية، المتخصِّصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، الثلاثاء، كمبيوترًا محمولًا للألعاب الإلكترونية، تم تصميمه بالتعاون مع شركة ريوت جيمز للألعاب.

وأوضحت الشركة، أن الجهاز الجديد يحمل اسم «هايبر إكس أومين 16 فالورانت»، وهو أحدث نتاجٍ للتعاون مع «ريوت جيمز» بعد الجهاز السابق «أومين 35 إل فالورانت» المكتبي، والكمبيوتر المحمول «أومين 16 ليج أوف ليجندز ليمتد» العام الماضي.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن قيمة الكمبيوتر الجديد تبدأ من 304.99 دولار، وهو مزوَّدٌ بالمعالج «أيه إم دي ريزين 99955 إتش إكس 3 دي»، وبطاقة الرسوم «إنفيديا جي فورس آر تي إكس 5070»، مع ذاكرةٍ من طراز «جي دي دي آر 7» سعة 12 جيجابايت.

وأكدت «HP» أن الكمبيوتر المحمول الجديد للألعاب يقدم أداءً سريع الاستجابة، وخيارات تخصيصٍ مدروسةً، وتصميمًا مستوحى من عالم لعبة فالورانت، ما يساعد اللاعبين في التركيز، والتفاعل السريع.