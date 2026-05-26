«تيكن 8» تتفوق على «باتلفيلد 6»

حققت مبيعات لعبة «TEKKEN 8» قفزة نوعية، مكنتها من التفوق على لعبة «Battlefield 6» في قوائم الألعاب الأكثر مبيعًا عبر منصة «Steam» العالمية.

وأوضحت التقارير الصحافية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، أن سبب تفوق «TEKKEN 8»، يعود إلى إعلان شركة «Bandai Namco»، عن مفاجأة تمثلت في انضمام شخصية «يوجيرو هانما» بطل السلسلة الشهيرة «BAKI»، كشخصية قتالية إضافية قابلة للعب ضمن منافسات تيكن وذلك بدءًا من عام 2027.

وساهم كشف الشركة عن حضور شخصية الإنمي المعروفة في مراحل اللعبة المحدثة بتفاعل غير مسبق في مجتمع اللاعبين، ومحبيّ ألعاب القتال.

وتدور أحداث لعبة «TEKKEN 8» حول الصراع المأساوي المستمر بين عائلتي «ميشيما» و«كازاما»، وتحديدًا المواجهة المصيرية بين «جين كازاما» ووالده «كازويا ميشيما».

ويضم تحديث اللعبة المنتظر، 32 مقاتلًا بتصاميم ورسوميات جديدة بالكامل، يشمل ذلك شخصيات أسطورية عائدة، مثل بول، وجون كازاما.

وتتوفر لعبة «TEKKEN 8» للجيل الحالي على أجهزة «PlayStation 5»، و«Xbox Series X|S»، و«PC».