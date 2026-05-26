بونو يتقدم قائمة المغرب.. وسعدان احتياطيّا

برز اسم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2026.

واختار محمد وهبي مدرب «أسود الأطلس»، الأربعاء، حارس مرمى الفريق الهلالي في القائمة المكونة من 26 لاعبًا، إضافة إلى ثلاثة آخرين احتياطيين بينهم مروان سعدان مدافع فريق الفتح.

وضمت القائمة، غالبية الأسماء التي شاركت في كأس أمم إفريقيا التي اختتمت في المغرب يناير الماضي، وفي مقدمتها أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، ونايف أكرد مدافع مارسيليا الفرنسي، عبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس الإسباني، وإبراهيم دياز جناح ريال مدريد الإسباني، فضلًا عن حارسي مرمى ينشطان في الدوري المحلي، وهما: منير المحمدي «نهضة بركان» ورضا التكناوتي «الجيش الملكي».

ويخوض المنتخب المغربي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات البرازيل وإسكتلندا وهايتي.